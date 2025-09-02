10°
Comarca Andina, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Refuerzan la prevención de incendios con tareas de presupresión en Los Repollos

Las tareas incluyen la creación de un camino de 2 kilómetros, la adecuación de un vado, el establecimiento de un helipunto y el mantenimiento de un reservorio de agua.
El equipo del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) llevó adelante tareas de presupresión en el sector campo de Moreno, un área ubicada entre el Camping La Yunta y la entrada central al campo. Las actividades incluyeron la reducción de vegetación con motosierra y herramientas manuales, la realización de quemas controladas y la construcción de accesos seguros para el personal.

 

Entre las intervenciones se encuentra la creación de un camino de 2 kilómetros que conecta el camping con la entrada principal, la adecuación de un vado para cruzar el río Los Repollos, el establecimiento de un helipunto y el mantenimiento de un reservorio de agua cercano. Además, se construyó un nuevo puente de maderas y aislante, que garantiza la circulación constante en cuatriciclo y mejora la logística de intervención en caso de emergencia.

 

 

El sector trabajado es estratégico para la prevención de incendios, ya que en los años 90 sufrió un incendio de copas. La zona cuenta con extensas forestaciones de pino, lo que hace imprescindible contar con accesos y vías de escape que aseguren la seguridad del personal ante un eventual siniestro.

 

Tras finalizar las tareas, el personal realizó pruebas de los recorridos, confirmando que el área ahora cuenta con rutas de acceso y salida que permitirán un combate más rápido y seguro en caso de incendios forestales.

 

 

 

O.P

 

