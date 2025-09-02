Vecinos del Estación solicitan asistencia para servicios básicos

Vecinos del Barrio Estación, en el Sector Las Tomas, expresan su preocupación por la falta de servicios esenciales, especialmente en el último tramo del invierno. Los residentes, que se abastecen de agua en bidones, solicitan la provisión de agua potable y el repaso de las calles, así como también una solución a la falta actual de luz y gas.



Gonzalo Tapia, uno de los representantes de los vecinos, comentó que han presentado varias notas formales a las autoridades, en las que también se adjunta información que corrobora la viabilidad de una solución para la zona, buscando un acercamiento para trabajar en conjunto con el municipio.



"Necesitamos una ayuda con los servicios que vamos a terminar pagando", expresó, resaltando la importancia de una solución definitiva que les permita vivir en condiciones dignas. Los vecinos buscan una respuesta concreta y una reunión con las autoridades correspondientes para exponer su situación de manera directa. El objetivo es que las diez familias que residen en el sector puedan contar con servicios básicos como agua, luz y leña, y así mejorar su calidad de vida.

E.B.W.