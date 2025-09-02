Invitan a vecinos de Esquel a ser retratados para una intervención artística

En febrero Esquel cumple 120 años y desde Arda Studio impulsan el proyecto "Rostros que habitan la memoria".

Esta convocatoria se realiza en colaboración del Archivo Histórico Municipal y con el apoyo del Municipio, y pide a la comunidad que acerque retratos o fotografías antiguas que tengan en sus hogares, que serán digitalizados y devueltos, como parte del trabajo que realiza cotidianamente el Archivo, ubicado en Belgrano 330.

Esa primera parte de la convocatoria integrará una intervención colectiva que será compartida en la celebración, detalló Catalina Ardiles.

La segunda convocatoria incluye a las fotógrafas locales Cecilia Antón y Sayi Serra, quienes estarán realizando retratos a vecinos y vecinas de Esquel: "sin limite de edad, pero si es necesario que vivan acá en Esquel, o sea, no turistas". El material formará parte de una intervención artística en la naturaleza.

La invitación es este domingo a las 17 horas en la esquina de Avenida Ameghino y Brown, en el marco de la Fiesta de los Ciruelos, pero las coordinadoras aclaran que "lo que va a suceder el domingo no es una fotografía en relación con los ciruelos, sino que vamos a tener un stand" y las fotos serán intervenidas en la propuesta final que se revelará en los festejos de la ciudad.

