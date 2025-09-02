Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Paro de no docentes por 48 horas en la Universidad de la Patagonia

El personal no docente de la UNPSJB reclama mejoras salariales y un aumento en el financiamiento para las universidades. El sindicato APUNP criticó la postura de los legisladores patagónicos ante la ley de financiamiento universitario.
Por Redacción Red43

El personal no docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se sumó al paro nacional de 48 horas en reclamo por mejoras salariales y un mayor presupuesto para las universidades públicas. La medida de fuerza se da en un contexto de preocupación por el financiamiento universitario.

 

El sindicato no docente, APUNP, difundió cartas abiertas dirigidas a la senadora Andrea Marcela Cristina y la diputada Ana Clara Romero, cuestionando su decisión de abstenerse en la votación de la Ley de Financiamiento Universitario. En las misivas, los trabajadores señalaron que esa postura representa una "falta de acompañamiento" al sistema de educación superior, que consideran un pilar esencial de la democracia y la equidad en el país.

 

El gremio enfatizó que la universidad pública es fundamental para el desarrollo social y la movilidad, ya que permite que miles de jóvenes, sin importar su condición económica, accedan a una educación de calidad. Advierten que la falta de presupuesto amenaza la continuidad de carreras, becas, investigaciones y proyectos de extensión.

 

 

