Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Schmidt Ocean Institute encontró un buque hundido en Uruguay

El casco del buque hundido que reapareció convertido en un verdadero ecosistema marino frente a las cámaras de la expedición.
Por Redacción Red43

Con una transmisión en vivo, tal como sucedió en nuestro país, el Schmidt Ocean lleva adelante una nueva expedición, en esta ocasión, en Uruguay. 

 

Recorriendo las profundidades del mar, en el vivo del pasado viernes ocurrió un hallazgo histórico: encontraron el Destructor ROU Uruguay (DE-1).

 

La embarcación se había hundido en 1995 por disposición de la Armada Nacional. A 1.150 metros de profundidad.

 

El casco del buque reapareció convertido en un verdadero ecosistema marino

 

Construida en 1943, la nave sirvió inicialmente en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial cuando operó "de manera destacada en el Océano Pacífico", según la información de la expedición Uruguay SUB200.

 

