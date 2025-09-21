Trevelin, "el paraíso patagónico" de los tulipanes

El tradicional Campo de Tulipanes de Trevelin abrirá al público a partir del 7 de octubre, ofreciendo uno de los espectáculos naturales más importantes de la Patagonia.



La floración se prolongará hasta el 7 de noviembre, y el predio se podrá visitar todos los días de 9 a 19 horas.

Si bien el campo abre a principios de octubre, el mejor momento para apreciar la floración en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre.

Además de los tulipanes, la visita a este “paraíso patagónico” ofrece una variedad de experiencias.



La entrada general tiene un costo de $32.000 y permite a los visitantes recorrer los senderos, tomar fotografías, disfrutar de una confitería con opciones de repostería galesa y comprar productos regionales en una feria de artesanos.

Para aquellos que busquen una vista diferente, se ofrecen excursiones en globo aerostático durante todo el mes de octubre, que brindan una perspectiva aérea del campo florido. También hay visitas nocturnas para quienes quieran disfrutar del campo a la luz de la luna.



