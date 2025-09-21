12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 21 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
21 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin, "el paraíso patagónico" de los tulipanes

El Campo de Tulipanes se podrá visitar desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre, y el mejor momento para apreciarlos en su esplendor es la segunda quincena de octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El tradicional Campo de Tulipanes de Trevelin abrirá al público a partir del 7 de octubre, ofreciendo uno de los espectáculos naturales más importantes de la Patagonia.

La floración se prolongará hasta el 7 de noviembre, y el predio se podrá visitar todos los días de 9 a 19 horas.

 

Si bien el campo abre a principios de octubre, el mejor momento para apreciar la floración en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre.

 

Además de los tulipanes, la visita a este “paraíso patagónico” ofrece una variedad de experiencias.

La entrada general tiene un costo de $32.000 y permite a los visitantes recorrer los senderos, tomar fotografías, disfrutar de una confitería con opciones de repostería galesa y comprar productos regionales en una feria de artesanos.

 

Para aquellos que busquen una vista diferente, se ofrecen excursiones en globo aerostático durante todo el mes de octubre, que brindan una perspectiva aérea del campo florido. También hay visitas nocturnas para quienes quieran disfrutar del campo a la luz de la luna.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Oscar Huentequeo: un esquelense por elección
2
 Emotivo reencuentro de ex estudiantes de la Escuela Politécnica a bordo de La Trochita
3
 Solo cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta del gran torneo que hizo Transporte Wenú
4
 Día de la Sanidad: Patricia y una vocación que abraza en el Lago Futalaufquen
5
 Fiesta Retro para celebrar el 4to aniversario de Sankalpa
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Joaquín Arbe fue el mejor argentino en el Maratón de Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -