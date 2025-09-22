Torres destacó “el ejemplo de superación de los jóvenes de Chubut” durante la 12° Fiesta Provincial del Pingüino

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó de la 12° Fiesta Provincial del Pingüino, en cuyo marco se llevó a cabo la Experiencia Telebingo, que incluyó una nueva edición del tradicional juego chubutense en el predio del Club Social y Deportivo Huracán de Trelew.

En esta ocasión, acompañaron al titular del Ejecutivo: el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; los ministros de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) - Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el gerente del IAS, Daniel Coppolla; el titular del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de Chubut, Horacio Massacese; y el intendente de Trelew, Gerardo Merino.

Durante esta nueva edición del Telebingo, el Gobernador entregó bienes de acción social a más de 40 instituciones locales y encabezó la entrega de reconocimientos a jóvenes destacados de la provincia, en el marco del programa “Jóvenes que inspiran” impulsado por la actual gestión.

Por primera vez participaron del Telebingo jóvenes de distintas localidades de Chubut, a partir de la adquisición, por parte del IAS - Lotería del Chubut, de un camión Iveco minibús de 24 plazas destinado al programa “Rumbo Federal”, una iniciativa de integración territorial y social que busca brindar igualdad de oportunidades y fomentar la participación en eventos culturales, educativos y recreativos en toda la provincia.

Los jóvenes de Chubut, una historia de superación

Torres destacó la participación de jóvenes de distintas localidades, pueblos y comunas rurales “que vinieron a conocer Trelew, y a la vez que podemos acercar a un montón de colegios para que conozcan Punta Tombo, por eso sumamos un minibús” y consideró que “es importante darle las mismas oportunidades a los chicos que viven en los pueblos más aislados”.

“Es muy emocionante escuchar sus historias de superación, porque muchos han sufrido el desarraigo y se esfuerzan y estudian para salir adelante, y esos son los ejemplos que tenemos que ponderar: son ejemplos no solamente a nivel provincial, sino la base de las futuras generaciones”, expresó el mandatario.

Compromiso de la ciudadanía

Por otra parte, Torres felicitó a las asociaciones vecinales que celebraron elecciones en distintos barrios de Trelew este domingo, y planteó que “Trelew necesita que toda la ciudadanía empuje para el mismo lado, para recuperar la alegría después de mucho tiempo de angustia, y para salir adelante, porque esta ciudad tiene mucho para dar y para crecer”.

El Gobernador resaltó la convocatoria de la Experiencia Telebingo y sostuvo que “lo más importante en estas épocas difíciles es, a pesar del contexto, poder integrar a la provincia e igualar hacia arriba”, remarcando la importancia de “dotar a los jóvenes de nuevas tecnologías para que puedan seguir estudiando y formándose en la provincia”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo celebró el progreso y desarrollo de los jóvenes de Chubut: “Incluso en el ámbito deportivo y en los distintos juegos de los que han participado, nuestros atletas tuvieron un récord de medallas este año, destacándose incluso en otras ciudades a las que fueron a competir. Es importante sostener estos programas, porque no son un ‘gasto’, sino una inversión en las futuras generaciones”, manifestó el Gobernador.

Trabajo conjunto

En relación al compromiso de la Provincia con fortalecer la educación y la formación de los jóvenes, “en épocas difíciles hay que ser creativos, y desde el primer día nosotros dijimos que cada peso de inversión de capital y de los organismos autárquicos iba a ser destinado a infraestructura escolar”, puntualizó el mandatario, destacando a su vez el rol de las asociaciones vecinales “que son las que están en contacto directo con los vecinos de los diferentes barrios”.

Sobre este punto, Torres ponderó “el hecho de que, después de muchísimo tiempo, las elecciones vecinales se democratizaron en Trelew y todas las asociaciones pudieron celebrarlas; y hoy se encuentran colaborando con el Municipio y con la Provincia, independientemente de los partidismos y sin mezquindades políticas”.

Punto de encuentro regional

Por su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, puso en valor la convocatoria de la 12° Fiesta Provincial del Pingüino, que sumó la Experiencia Telebingo y consolidó a la ciudad como uno de los principales puntos de encuentro de la región.

“Esta fiesta es una de las más que va a tener nuestra ciudad para seguir conectados, con el Gobierno provincial, con los chicos y con las fuerzas vivas de seguridad e instituciones intermedias”, expresó el jefe comunal.

Bienes de acción social

En el marco de la Experiencia Telebingo y la Fiesta del Pingüino, el Gobernador concretó una importante entrega de bienes sociales a 21 juntas vecinales, 15 escuelas, 5 cooperativas, distintos centros juveniles y el Centro Integral de la Mujer, quienes recibieron equipamiento adquirido por el IAS - Lotería del Chubut, con el objetivo de fortalecer su trabajo territorial y brindar mejores herramientas a cada institución.

Jóvenes que inspiran

El programa impulsado por la actual gestión reconoció en esta edición del Telebingo a cinco jóvenes destacados por su compromiso, pasión y trayectoria. Durante la jornada se dispuso en el predio del Club Social y Deportivo Huracán una carpa a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia destinada a la iniciativa.

De este modo, recibieron su reconocimiento por parte de Torres:

• Juan Cruz Gutiérrez (Comodoro Rivadavia): por su liderazgo y comunicación intercultural.

• Camila Kruse (Telsen): por acreditar el mejor promedio de la Residencia Estudiantil Trelew en el Profesorado de Historia de la UNPSJB.

• Gabriel Heredia (Trelew): por su colaboración en la Red Regional de Jóvenes por la Salud Mental y su trabajo en temáticas vinculadas al Síndrome de Asperger.

• Jovani Lobera (Cholila): por haber impulsado la creación del Consejo Municipal de Juventudes.

• Micaela Díaz (Trelew): estudiante de Economía de la UNPSJB, por reflejar el valor de una generación que se anima a ser parte de los espacios de decisión y transformar realidades desde el compromiso y la formación.

En este contexto se llevó adelante una charla abierta, donde los presentes pudieron escucharse, compartir experiencias y pensar juntos en el presente y futuro de los jóvenes de la provincia, a través de los ejes Identidad, Futuro y Participación.

Rumbo Federal

Gracias a la adquisición de un minibús Iveco de 24 plazas por parte del IAS - Lotería del Chubut, inversión de más de $230 millones realizada con fondos propios, fue posible garantizar la participación de jóvenes de distintas localidades en esta edición del Telebingo.

El objetivo del programa “Rumbo Federal” es brindar igualdad de oportunidades para participar en actividades culturales, educativas y recreativas en toda la provincia. Asimismo, promueve el intercambio cultural y educativo entre estudiantes y adultos mayores de comunas del interior. El primer viaje se concretó durante esta edición del Telebingo, con jóvenes del nivel secundario invitados a participar de la experiencia.

Otras actividades

Durante esta edición del Telebingo, se llevaron a cabo distintas actividades, entre ellas el Concurso Audiovisual de Juego Responsable, donde se invitó a los finalistas de sexto año con sus producciones sobre el juego responsable. El curso ganador recibió una notebook en reconocimiento a su compromiso.

También se entregó el premio del concurso “El Pingüino de Magallanes: Nuestro amigo de Tombo”.

