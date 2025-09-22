Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
22 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Robó dos gansos de los Lagos de Palermo, se los llevó a su casa y subió todo a redes sociales

Las aves acuáticas son vulnerables al cloro y deben tener acceso a fuentes de agua limpia para poder realizar sus actividades naturales de acicalado y baño.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hecho insólito, cruel y repudiable generó indignación este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Un joven fue filmado por su amigo mientras robaba dos gansos de los Lagos de Palermo para luego trasladarlos hasta su casa y soltarlos en la pileta de su jardín, como si se tratara de un juego gracioso.

 

En el video se ve primero tira en la orilla migas de pan para que los animales se acerquen, y cuando empiezan a comer los toma bruscamente de la cabeza y los mete en un auto, que estaba estaciones sobre la avenida Sarmiento.

 

En una segunda secuencia, ya en su domicilio, se los ve nadando en una piscina con agua tratada con cloro, un ambiente completamente ajeno y dañino para su salud.

 

Las aves acuáticas, incluyendo a los gansos, son especialmente vulnerables al cloro y deben tener acceso a fuentes de agua limpia y no tratadas con químicos para poder realizar sus actividades naturales de acicalado y baño.

 

El episodio ocurrido en Palermo no solo constituye un robo, sino también un claro caso de maltrato animal, ya que estos animales fueron arrancados de su hábitat natural, donde pasan gran parte del día alternando entre el agua y la tierra para alimentarse de pasto y hierbas.

 

Al ser trasladados a una pileta de cemento con agua clorada, no solo quedaron aislados de su comunidad. sino que también fueron expuestos a un entorno hostil que puede afectar gravemente su bienestar.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio arrasador: Una dulcería fue consumida casi por completo
2
 Un incendio afectó la habitación de una vivienda en Esquel
3
 Otra noche de fuego: Una casa quedó totalmente destruida
4
 Almundo llegó a Esquel: viajes, asesoramiento y promociones especiales
5
 Dos jóvenes detenidos tras agredir a personal policial a la salida de un boliche en Esquel
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -