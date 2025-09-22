Esquel, Argentina
Lunes 22 de Septiembre de 2025
22 de Septiembre de 2025
Prevención en Rada Tilly: provincia acerca la salud a la comunidad

El Ministerio de Salud de Chubut visitó escuelas, comisarías y el cuartel de Bomberos para ofrecer controles, talleres y charlas. Un enfoque en la prevención para llevar la salud a la comunidad.
Salud en terreno: Chubut fortalece la prevención en Rada Tilly

El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Salud, refuerza su compromiso con la prevención y promoción de la salud. Bajo la directriz de "trabajar en terreno", el equipo de salud se desplegó en Rada Tilly para acercar servicios esenciales directamente a la comunidad.

 

Personal del Hospital Rural de Rada Tilly organizó una serie de actividades en instituciones clave de la localidad, como escuelas, el cuartel de Bomberos Voluntarios y varias comisarías. Estas jornadas incluyeron charlas informativas, talleres y controles médicos, diseñados para abordar diversas necesidades sanitarias.

 

 

Una salud más cercana a la gente

Según Maruja Ponce, directora del Hospital Rural de Rada Tilly, esta iniciativa busca "salir hacia la comunidad y trabajar en terreno". Ponce destacó que el hospital está en pleno crecimiento, incorporando especialidades médicas que antes no ofrecía.

 

Como parte de este esfuerzo, el hospital visitó la comisaría de Rada Tilly. El psicólogo Gustavo González brindó una charla sobre temas cruciales para el personal, como el manejo del estrés y la adrenalina en situaciones laborales de alta presión. Esta acción sigue la directiva del gobernador Ignacio "Nacho" Torres de llevar la salud fuera de los hospitales y acercarla a las instituciones para abordar temas de prevención.

 

Las actividades desarrolladas incluyeron talleres sobre salud bucal, vacunación, reanimación cardiopulmonar (RCP), factores de riesgo y educación sexual.

 

 

Circuito de salud para Bomberos Voluntarios

El equipo del hospital también organizó un circuito de salud para los Bomberos Voluntarios de Rada Tilly. El objetivo fue completar la ficha médica de cada agente.

 

Este chequeo integral incluyó análisis de laboratorio, evaluaciones de nutrición, vacunación, control de frecuencia cardíaca y presión arterial, y electrocardiogramas. Todo el personal del hospital participó para asegurar que cada bombero recibiera un legajo completo con los resultados de su evaluación médica.

 

 

 

E.B.W. 

 

