Postas de natación "short": un evento solidario para el equipo municipal

La pileta municipal de Esquel organizará una jornada de postas americanas para recaudar fondos destinados a la compra de materiales para el equipo de natación. Según Facundo González, profesor de la escuela municipal de natación, el evento, denominado "short", se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 14:30 hs.

La dinámica de la posta consistirá en equipos de cinco participantes, cada uno nadando 50 metros (dos piletas), durante 20 minutos. El equipo que logre la mayor cantidad de metros al cabo de ese tiempo será el ganador. Además de la competencia, la iniciativa busca fomentar la participación y sumar a nuevos nadadores. "Más que nada la idea es participar, sumar a gente nueva, que se animen a participar de estas postas americanas, que la verdad que está muy lindo, es entretenido porque es en equipo", expresó González.

Los fondos recaudados se utilizarán para adquirir bandas, ligas, manoplas y otros elementos que el equipo utiliza en sus entrenamientos. La jornada también incluirá sorteos para los participantes.

Balance del equipo de natación

González también hizo un balance del equipo, destacando la participación de 27 nadadores en la tercera fecha del torneo provincial, lo que los deja con "grandes expectativas" para el último torneo del año, que se realizará en noviembre en Rawson. El profesor se mostró contento por los nuevos federados del equipo, que suman puntos y demuestran su dedicación en la pileta.

El equipo, que entrena desde enero, ha crecido considerablemente, pasando de ser un grupo reducido a tener cerca de 30 integrantes. "La dedicación y la entrega que le ponen los chicos a la pile es fantástica", afirmó el docente.

