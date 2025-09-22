Trabajadores comunitarios de la zona noroeste de Chubut se reunieron en jornadas provinciales

Trabajadores comunitarios de la zona noroeste de la provincia de Chubut, pertenecientes a la Unidad de Gestión Descentralizada y al Hospital Zonal Esquel, participaron en las Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios que se realizaron recientemente. El encuentro, el primero de su tipo en siete años, reunió a profesionales de diversas áreas y localidades para compartir saberes y poner en valor su labor diaria.

Zulema Ríos, supervisora zonal de trabajadores comunitarios, y Laura Reynoso, supervisora intermedia del área externa del Hospital Zonal Esquel, destacaron la importancia de este tipo de eventos para el fortalecimiento del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias. Viajaron un total de 25 trabajadores de Esquel, Trevelin con el puesto sanitario de Sierra Colorada, El Maitén, Buenos Aires Chico y el puesto sanitario de Vuelta del Río, Río Pico, Gualjaina, Cholila, Aldea Epulef y Colán Conhué.

Presentaciones y reconocimientos

Durante las jornadas, se presentó el proyecto "Activá tu entorno", una iniciativa del Centro de Salud Ceferino que surgió el año pasado. El proyecto, que duró cuatro meses, consistió en un espacio de encuentro para la comunidad, donde se realizaron actividades físicas y se abordaron temas de salud como la importancia del Papanicolaou, la mamografía y los esquemas de vacunación completos.

Un momento destacado del evento fue el reconocimiento a la trabajadora comunitaria del Cañadón de Bórquez, Yanina Cayecul, quien fue elegida como abanderada provincial.

Esquel, sede de las próximas jornadas

Las próximas Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios se realizarán en Esquel en 2026, lo que representa un gran desafío para la ciudad, ya que las primeras jornadas se llevaron a cabo allí hace varios años. La fecha ya está agendada para el 7 de abril, coincidiendo con el Día del Trabajador Comunitario.

Las supervisoras de zona están trabajando en la planificación y organización del evento, y ya están elaborando una agenda de temas a abordar, teniendo en cuenta las demandas y necesidades surgidas en las jornadas anteriores.

Viaje a San Luis y agradecimientos

Además del encuentro provincial, un grupo de 22 trabajadores comunitarios de la zona viajará a la Convención Nacional de Agentes Sanitarios, que se llevará a cabo en San Luis del 8 al 10 de octubre. En el evento, presentarán varios trabajos, como "Activá tu entorno" y un proyecto sobre hantavirus de la comarca de Epuyén.

Finalmente, Zulema Ríos y Laura Reynoso agradecieron a la Unidad de Gestión Descentralizada y a los hospitales zonales por su apoyo y por el valor que le dan a la labor de los trabajadores comunitarios. Agradecieron especialmente a los directores y a los choferes por su acompañamiento y esfuerzo.

E.B.W.