Lunes 22 de Septiembre de 2025
Quiénes cobran mañana las jubilaciones y pensiones de ANSES

Se informó el cronograma de pago para los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y de las asignaciones por embarazo y desempleo.
El ANSES informó que mañana, martes 23 de septiembre, continuará el calendario de pagos para distintas prestaciones.

 

 

 

Quiénes cobran mañana

 

  • Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

     

  • Asignación por Embarazo: titulares con documentos finalizados en 9.

     

  • Prestación por Desempleo: titulares con documentos terminados en 4 y 5.

     

Las jubilaciones y pensiones, así como la Asignación por Embarazo, incluirán un aumento por movilidad del 1,90%.

 

 

 

Cómo consultar fecha y medio de cobro

 

Para verificar la fecha y el lugar de cobro, los titulares pueden consultar a través de los siguientes canales:

 

  1. El sitio web de ANSES en la opción "Calendario de pagos".

     

  2. Desde la aplicación "mi ANSES", ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se debe ir a la opción "Mis datos" y luego a "Mis fechas de cobro".

     

  3. A través de la modalidad "Atención Virtual", ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se debe seleccionar "Iniciar atención" y luego "Consultas rápidas" para ver "Cuándo y dónde cobro".

     

 

F.P

 

