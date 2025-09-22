Quiénes cobran mañana las jubilaciones y pensiones de ANSES

El ANSES informó que mañana, martes 23 de septiembre, continuará el calendario de pagos para distintas prestaciones.

Quiénes cobran mañana

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: titulares con documentos finalizados en 2 y 3 .

Asignación por Embarazo: titulares con documentos finalizados en 9 .

Prestación por Desempleo: titulares con documentos terminados en 4 y 5 .



Las jubilaciones y pensiones, así como la Asignación por Embarazo, incluirán un aumento por movilidad del 1,90%.

Cómo consultar fecha y medio de cobro

Para verificar la fecha y el lugar de cobro, los titulares pueden consultar a través de los siguientes canales:

El sitio web de ANSES en la opción "Calendario de pagos". Desde la aplicación "mi ANSES", ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se debe ir a la opción "Mis datos" y luego a "Mis fechas de cobro". A través de la modalidad "Atención Virtual", ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se debe seleccionar "Iniciar atención" y luego "Consultas rápidas" para ver "Cuándo y dónde cobro".

F.P