Un concierto y la máxima distinción para Palito Ortega

El próximo viernes 26 de septiembre se llevará a cabo una ceremonia especial en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad para reconocer al cantante y exgobernador de Tucumán, Ramón “Palito” Ortega. Será declarado "Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación", la máxima distinción a nivel nacional en el ámbito de la cultura. El reconocimiento será entregado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en homenaje a la trayectoria de Palito, una de las figuras más importantes y populares de la cultura argentina.

Como parte del homenaje, se realizará un concierto especial titulado “Esencial”, a cargo de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, dirigida por Gustavo Fontana. El espectáculo incluirá nuevas versiones de los temas más icónicos de Palito, como "Sabor a nada", "Un muchacho como yo" y "Corazón contento", con arreglos de Marina Ruiz Matta. El show contará con la participación de cantantes invitados como Martín Díaz, Luz Matas, Romina Pugliese, Néstor Rolán y Pablo Turturiello, y culminará con la entrega de la distinción.

El recorrido de Palito Ortega es un ejemplo de perseverancia y talento. Nacido en Tucumán, llegó a Buenos Aires a los 16 años con el sueño de abrirse camino en el mundo artístico. Pasó por diversos trabajos, como el de vendedor de café, que lo llevó a vincularse con la radio y, finalmente, con el ambiente musical. Comenzó su carrera tocando la batería y la guitarra, imitando a Elvis Presley, antes de comenzar a componer sus propias canciones. A los 20 años firmó con el sello discográfico RCA y se unió al popular programa televisivo “Club del Clan”, donde su apodo “Palito” se consolidó. Sus canciones alcanzaron éxito internacional en Latinoamérica y Europa, y su carrera se expandió al cine, donde participó en 27 películas.

A lo largo de su vida, se mantuvo firme en su convicción de que lograría el éxito, a pesar de los rechazos iniciales. Su historia, desde sus orígenes humildes hasta convertirse en una figura reconocida en toda Latinoamérica y Europa, lo ha consolidado como un referente de la cultura popular argentina.

