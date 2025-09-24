18°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
24 de Septiembre de 2025
Se viene la “Semana de la Aventura” y el “Festival de las Bebidas”: Enterate cuándo y dónde serán

Eventos que ofrecen naturaleza, deporte y propuestas gastronómicas en un mismo lugar. Hay fechas confirmadas, y la agenda comienza a tomar forma.
El Bolsón ya comienza a palpitar dos eventos que prometen movimiento, disfrute al aire libre y propuestas para todos los gustos. Desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, confirmaron que durante el próximo fin de semana largo del 21 y 22 de noviembre se llevará a cabo la “Semana de la Aventura”.

 

El anuncio se dio tras una reunión entre el equipo de la Secretaría y prestadores de turismo aventura de la Comarca, con el objetivo de ultimar detalles de esta propuesta que busca impulsar el turismo activo en primavera, y dar visibilidad a los emprendedores y propuestas locales.

 

Semana de la Aventura

 

El evento tendrá lugar durante el fin de semana largo del 21 y 22 de noviembre e incluirá actividades al aire libre para todas las edades: desde caminatas guiadas, escalada y salidas en bicicleta, hasta propuestas recreativas para niños y talleres relacionados al turismo de naturaleza.

 

 

Además, como parte del programa, se realizarán charlas abiertas en la Casa del Bicentenario, destinadas tanto a turistas como a vecinos y vecinas interesadas en conocer más sobre el entorno natural, la seguridad en montaña y el desarrollo del turismo sustentable en la Comarca Andina.

 

Festival de las Bebidas

 

Paralelamente, la Secretaría también confirmó que se está avanzando en la organización del “Festival de las Bebidas”, una propuesta que tendrá lugar en la calle Onelli, y que buscará destacar la producción artesanal local de cervezas, jugos naturales, infusiones regionales y cócteles.

 

Aunque aún no se confirmó la fecha exacta, el evento contará con stands de productores, música en vivo y espacio gastronómico.

 

 

 

O.P.

 

