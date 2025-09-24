18°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
24 de Septiembre de 2025
Instalaron nueva señalética turística en Lago Puelo

El objetivo es facilitar la orientación de visitantes y potenciar la visibilidad de comercios y servicios, para mejorar la experiencia turística y fortalecer la economía comarcal.
La Municipalidad de Lago Puelo continúa con el despliegue de un plan integral para la instalación de nueva señalética turística en todo el ejido municipal, una iniciativa destinada a facilitar la orientación de turistas y residentes hacia los principales atractivos y servicios de la localidad.

 

Facilitar el turismo y potenciar la economía

 

Este proyecto, que se enmarca dentro de la Ordenanza N.º 101/24, tiene como principales objetivos: mejorar la orientación y accesibilidad hacia los puntos turísticos más tradicionales de Lago Puelo, y dar mayor visibilidad a prestadores de servicios y comercios locales, que podrán publicitarse en los carteles.

 

 

La colocación de los carteles seguirá en los próximos días, extendiéndose progresivamente por distintos puntos estratégicos del municipio.

 

 

 

