Peralta y Tracanna refuerzan la presencia del Frente Unidos Podemos en la cordillera

El candidato suplente a diputado nacional, Juan Manuel Peralta, y el postulante al Consejo de la Magistratura, Ezio Tracanna, llevaron adelante una agenda de trabajo en la región cordillerana para fortalecer la presencia del Frente Unidos Podemos, que impulsa a Juan Pablo Luque como candidato para las elecciones del 26 de octubre.



En Trevelin, Peralta y Tracanna, participaron de la apertura del local del Frente Unidos Podemos, junto al Intendente Héctor Ingram, ex Intendente Carlos Mantegna, la diputada provincial Norma Arbilla, militantes y referentes locales.



En Esquel, recorrieron distintos barrios dialogando con los vecinos sobre sus preocupaciones cotidianas.



La agenda cerró en la comuna rural de Aldea Las Pampas, donde se realizó una reunión con referentes peronistas de José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Tecka y Trevelin, en un encuentro de organización y planificación política de cara a las próximas elecciones. “La unidad del peronismo cordillerano es la clave para que nuestra voz tenga fuerza en el Congreso y podamos defender los intereses de Chubut”, sostuvo Peralta.

Sobre el proyecto político del que forma parte, Peralta señaló que el compromiso es "defender a los trabajadores, a los jubilados, a las PyMEs y a las economías regionales”.

E.B.W.