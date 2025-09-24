Más organización y apoyo para la Escuela Experimental Nº 2005

La Municipalidad de Esquel presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de otorgar un marco de organización a la Escuela Experimental Nº 2005, institución municipal con una gran trayectoria y que muchas familias de la ciudad la eligen para la educación de sus hijos.

Se trata de la primera vez que una gestión municipal impulsa un proyecto de este tipo, que busca establecer de manera ordenada las funciones, alcances y responsabilidades en materia administrativa y comunitaria para garantizar un mejor funcionamiento de la institución.

El proyecto fue trabajado y consultado con la comunidad educativa de la Escuela Nº 2005, con el propósito de avanzar en una propuesta participativa y acorde a las necesidades de estudiantes, docentes y familias.

En este sentido, la gestión municipal ya concretó diversas mejoras en la institución: mantenimiento edilicio integral, reparación de la caldera de gas, apertura de un nuevo ingreso al establecimiento y la llegada del transporte público hasta la puerta de la escuela. Todas ellas, acciones que reflejan la decisión de fortalecer la educación pública local.

El intendente Matías Taccetta manifestó la importancia de este paso. “Desde el municipio estamos poniendo en valor a la Escuela Municipal Nº 2005, que es un orgullo para nuestra ciudad. Este proyecto de ordenanza busca darle la organización y el acompañamiento que la institución necesita, asegurando mejores condiciones para que nuestros chicos y chicas de nuestra ciudad puedan aprender. La educación es una prioridad de nuestra gestión y este es un ejemplo concreto de que trabajamos para garantizar igualdad de oportunidades”.

Dentro de la ordenanza, se establece que el municipio tendrá responsabilidades centrales, entre ellas: Proveer y mantener la infraestructura edilicia, mobiliario y equipamiento necesarios; garantizar la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, asegurando condiciones de accesibilidad; fomentar la participación de la comunidad educativa en el gobierno escolar a través de mecanismos como cooperadoras u otras instancias similares; asignar en cada ejercicio fiscal el presupuesto correspondiente para el funcionamiento y mantenimiento edilicio de la institución, en coordinación con el Gobierno Provincial.

Por otra parte, también se promueve la participación comunitaria a través de la activa intervención de familias y organizaciones vinculadas a la vida escolar.

R.G.