24 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atención Los Cipreses: tareas de mantenimiento en el ripio

La Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos de Trevelin informa las tareas realizadas por motoniveladora.
Escuchar esta nota

La Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos de Trevelin y sus parajes, informa las tareas llevadas a cabo en el día de hoy.

 

La motoniveladora continúa con los trabajos mantenimiento de calles y caminos de ripio en zona del paraje de Los Cipreses .

 


Se ruega transitar con precaución, prestando atención al trabajo de la maquinaria pesada y solicitamos no dejar vehículos estacionados en las calles donde se está trabajando.

 

SL

 

