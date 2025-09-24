Atención Los Cipreses: tareas de mantenimiento en el ripio

24 de Septiembre de 2025
La Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos de Trevelin y sus parajes, informa las tareas llevadas a cabo en el día de hoy.
La motoniveladora continúa con los trabajos mantenimiento de calles y caminos de ripio en zona del paraje de Los Cipreses .
Se ruega transitar con precaución, prestando atención al trabajo de la maquinaria pesada y solicitamos no dejar vehículos estacionados en las calles donde se está trabajando.
