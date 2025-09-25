22°
25 de Septiembre de 2025
Este viernes sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Enterate cuáles serán los puntos más destacados que se abordarán. 
Este viernes desde las 9:30 hs se realizará la décima segunda sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.

 

Entre los temas a abordar se destacan: la modificación de la Ordenanza N° 137/22 sobre la rendición de gastos de bloque, la aceptación de cesión de derechos y acciones sobre tierras fiscales a favor de la Municipalidad de Esquel, la creación del Programa de incentivo a las producciones intensivas, la declaración de interés municipal de la "Expo ESI - 4ta edición" de la Escuela N° 791, entre otros. 

 

 

R.G.

 

