Jueves 25 de Septiembre de 2025
25 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

¡Comenzó el XII Encuentro MOLPA 2025!

Música, juventud y cultura viva: tres días de conciertos gratuitos que celebran la raíz latinoamericana y el trabajo colectivo.
Por Redacción Red43

Este jueves 25 de septiembre dio inicio el XII Encuentro MOLPA 2025, una celebración de la música de orquestas patagónicas que interpretan repertorio de raíz latinoamericana. El evento se extenderá hasta el sábado 27, con actividades en el Gimnasio Municipal y en distintas escuelas de la ciudad. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita.

 


El encuentro reúne a niños, niñas, jóvenes, docentes y familias de toda la región, con el objetivo de compartir, aprender y hacer música colectivamente. La jornada de apertura comenzó con una “caminata sonora” desde la plaza San Martín hasta el SUM de la Escuela N.º 76, un gesto simbólico de la presencia musical en el espacio público.

 


Cronograma del Encuentro MOLPA 2025

 


Jueves 25 de septiembre 18:30 hs | Gimnasio Municipal

 


•    Orquesta Pu Pichikeche (nivel de inicio y coro) – Esquel
•    Orquesta Sonoridad Andina – Viedma
•    Orquesta Sonidos del Sol – Plottier

 


Viernes 26 de septiembre – 18:30 hs | Gimnasio Municipal

 


•    Orquesta Pu Pichikeche (nivel intermedio) – Esquel
•    Orquesta Amulén – Cipolletti
•    Orquesta Yayau – Puerto Madryn
•    Orquesta Musicantes – San Martín de los Andes

 


Sábado 27 de septiembre – 19:30 hs | Gimnasio Municipal

 


•    Orquesta Pu Pichikeche (nivel avanzado) – Esquel
•    Orquesta Pu Kara – Río Turbio
•    Orquesta Auquinco – Caleta Olivia
•    Orquesta Chazarreta – Trelew
•    Cierre con obra en común entre todas las orquestas participantes

 

