¡Comenzó el XII Encuentro MOLPA 2025!

Este jueves 25 de septiembre dio inicio el XII Encuentro MOLPA 2025, una celebración de la música de orquestas patagónicas que interpretan repertorio de raíz latinoamericana. El evento se extenderá hasta el sábado 27, con actividades en el Gimnasio Municipal y en distintas escuelas de la ciudad. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita.

El encuentro reúne a niños, niñas, jóvenes, docentes y familias de toda la región, con el objetivo de compartir, aprender y hacer música colectivamente. La jornada de apertura comenzó con una “caminata sonora” desde la plaza San Martín hasta el SUM de la Escuela N.º 76, un gesto simbólico de la presencia musical en el espacio público.

Cronograma del Encuentro MOLPA 2025



Jueves 25 de septiembre 18:30 hs | Gimnasio Municipal



• Orquesta Pu Pichikeche (nivel de inicio y coro) – Esquel

• Orquesta Sonoridad Andina – Viedma

• Orquesta Sonidos del Sol – Plottier



Viernes 26 de septiembre – 18:30 hs | Gimnasio Municipal



• Orquesta Pu Pichikeche (nivel intermedio) – Esquel

• Orquesta Amulén – Cipolletti

• Orquesta Yayau – Puerto Madryn

• Orquesta Musicantes – San Martín de los Andes



Sábado 27 de septiembre – 19:30 hs | Gimnasio Municipal



• Orquesta Pu Pichikeche (nivel avanzado) – Esquel

• Orquesta Pu Kara – Río Turbio

• Orquesta Auquinco – Caleta Olivia

• Orquesta Chazarreta – Trelew

• Cierre con obra en común entre todas las orquestas participantes