La Casa del Chubut celebró el Día del Estudiante junto a jóvenes de toda la provincia

En el marco de las políticas de promoción de espacios para jóvenes impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la Casa del Chubut celebró en Buenos Aires el Día del Estudiante junto a chubutenses que residen en la capital y en localidades aledañas.

El encuentro reunió a estudiantes universitarios, terciarios y trabajadores jóvenes de distintos puntos de la provincia que actualmente desarrollan sus proyectos de vida en Buenos Aires. La jornada incluyó una variada propuesta recreativa con música, juegos y sorteos, que contó con una nutrida participación.

“Primavera en Brote”

Durante la celebración quedó inaugurada la muestra colectiva “Primavera en Brote”, que podrá visitarse hasta el 25 de octubre y que reúne las últimas producciones de jóvenes artistas chubutenses residentes en Buenos Aires.

Participan de la exposición Azul Acosta, Martina Orozco, Martina Acevedo, Fabricio Bonicatto, Keila Galvez, Boni, Teffa y Joaquín Sánchez Trabol, también curador de la muestra.

La propuesta gira en torno al concepto de la primavera, capturando la esencia de la juventud y su vínculo con el renacer cíclico de esta estación. Desde miradas individuales, las obras exploran la fuerza de lo que germina, el vértigo de los procesos de formación y aprendizaje, y evocan a la vez el ritmo singular de la primavera en la Patagonia.

Además de exhibir obras, la muestra busca activar redes de contacto, nutrir el ecosistema cultural y acompañar los procesos formativos de los artistas.

Espacio de encuentro y acompañamiento

El Área de Cultura, Educación y Juventud, dependiente de la Casa del Chubut, sigue impulsando propuestas artísticas y culturales; además, brinda asistencia a través de un espacio de escucha a cargo de una psicóloga. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 11 6689 8945 de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

Censo Virtual de Estudiantes

La institución recordó, asimismo, que continúa abierto el Censo Virtual de Estudiantes, una herramienta clave para acompañar a los chubutenses que cursan estudios fuera de la provincia. El formulario está disponible en la cuenta de Instagram @casadelchubut y también se pueden realizar consultas al correo casadelchubut@gmail.com

