Marina Feldman da cierre a su muestra "Verdadera", en Trevelin

La artista Marina Feldman da hoy el cierre a la presentación de su obra “Verdadera - Prácticas para seguir viva” en el Museo Regional de Trevelin.

La muestra integra procedimientos artísticos que nos acercan a su modo de transitar el duelo y de valorar el cobijo de la comunidad. Cuenta con la curaduría de la reconocida artista Roma Vaquero Diaz.

La inauguración de la exposición fue el 6 de Septiembre a las 20 horas. con gran asistencia a la performance de la artista que nutrió de sentidos las fotografías, textos, objetos y la intervención de los asistentes como parte del sentido construido.

En las semanas siguientes se realizaron talleres vivenciales gratuitos sobre la construcción de obras, y la muestra culminará hoy jueves a las 20 horas con lecturas y música en vivo. Músicas/os locales invitados/as.



Marina Feldman, vive en Trevelin desde hace más de una década, conforma el Grupo Cheje Teatro, es lic. en Terapia Ocupacional (UBA), coordinadora del Dispositivo de Cerámica y Salud Mental El Caldero (HRT) y docente en la UDC.

Es una artista que trabaja la vulnerabilidad desde lo autobiográfico, disponiendo de su propia experiencia como materia sensible para generar encuentros que permiten pensar otras formas de habitar este mundo.



Links:

https://www.instagram.com/p/DNJwyXqxytq/

https://www.instagram.com/mundoperformance/