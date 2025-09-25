22°
Jueves 25 de Septiembre de 2025
XXII MOLPA: un espacio para el crecimiento de los jóvenes junto a instrumentos "que tienen una historia en nuestro país"

El director de la Orquesta Pú Pichiqueché, Víctor Rojas, contó la alegría de ser anfitriones como orquesta y como ciudad.
En la apertura del XXII encuentro MOLPA, Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia, el director de la Orquesta Pú Pichiqueché, Víctor Rojas, contó la alegría de ser anfitriones como orquesta y como ciudad: “somos parte de este movimiento desde el 2013 y nos toca ser anfitriones este año”.

 


“La caminata sonora” es una parte clave de cada encuentro y Esquel fue el escenario en la mañana de hoy jueves: “es tradicional en este encuentro, recorremos las principales calles de las ciudades donde vamos, a salir por Avenida Ameghino, Alvear, 25 de mayo, después terminamos en el SUM de la Escuela N° 76 donde va a haber una actividad musical de parte de la cantante esquelense que es Lucy Guillard y el ensamble de Charangos”.

 


Las actividades de este encuentro: “cabe destacar que son con entrada libre y gratuita así que toda la ciudad está invitada para vivir esta fiesta, es un espacio para conocerse, para reencontrarse porque muchos chicos ya han participado de varios eventos de estos y desde muy chiquitos entonces es un espacio donde vamos compartiendo el crecimiento de nuestros niños, el desarrollo social de nuestros niños y niñas y adolescentes y jóvenes”.

 


La importancia del conectarse en vivo y a través de instrumentos con historia: “en estos tiempos donde prima la tecnología y tantas cosas que nos conlleva este momento de la humanidad, es muy bueno tener en cuenta que los chicos todavía se aferran a un instrumento y sobre todo a instrumentos que tienen una historia en nuestro país, en nuestra Latinoamérica como el siku, como el charango”.

 


La experiencia MOLPA sienta un hito para la formación de los y las instrumentistas: “ojalá que esta semilla que estamos sembrando para nuestra sociedad germine bien y sean los frutos que nos van a cobijar en el futuro”.

 


