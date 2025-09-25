Jueves bien primaveral: El día más cálido de la semana según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este jueves una jornada que comienza a marcar con fuerza el pulso primaveral en la Comarca Andina. Tras varios días de temperaturas templadas, hoy se espera el día más cálido de la semana, con máximas oficiales en torno a los 18°C, aunque algunos pronósticos alternativos estiman que el termómetro podría trepar hasta los 21°C en horas de la tarde.

Pronóstico del SMN para hoy

Mañana: cielo parcialmente nublado , temperatura mínima de 13°C , con vientos leves a moderados del noroeste (13-22 km/h) .

Tarde: condiciones similares, parcialmente nublado y una máxima prevista de 18°C . Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

Noche: ingreso de inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas (10-40%), descenso de temperatura a 13°C, y vientos más suaves del oeste.

Si se cumple lo anunciado, el viento será protagonista durante la tarde, especialmente en sectores de valle y cordillera, con ráfagas que pueden sentirse con intensidad.

Un anticipo de la primavera

El clima de este jueves se perfila como un adelanto de los días primaverales que comienzan a instalarse en la Comarca. Las máximas en torno a los 20°C invitan a disfrutar actividades al aire libre antes del cambio de condiciones que podría llegar hacia la noche.

Efemérides del 25 de septiembre

Este jueves trae consigo fechas significativas a nivel internacional: