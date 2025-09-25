Trevelin: continúan los trabajos de adoquinado

La secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Elizabeth Sánchez, brindó detalles sobre la continuidad de los trabajos de adoquinado en distintas calles del Pueblo del Molino, destacando que se realizan con mano de obra propia y fondos municipales.



En esta etapa, las tareas se concentran en la calle 13 de Diciembre, entre John Daniel Evans y Libertad, lo que representa un total de 1.500 metros cuadrados. Una vez finalizados esos trabajos, restarán unos 100 metros de la calle Libertad y otros 100 de la calle 25 de Noviembre.

Sánchez explicó que durante la temporada invernal se realizó un importante acopio de adoquines con el objetivo de no interrumpir la continuidad de las obras, lo que permite aprovechar al máximo la llegada de mejores condiciones climáticas.

La funcionaria también subrayó que “desde el adoquín hasta la arena, pasando por la mano de obra, todo se financia con recursos propios del municipio”, lo que implica un esfuerzo significativo en un contexto económico complejo. También destacó el compromiso de los frentistas, quienes contribuyen en cada obra pública y hacen posible seguir avanzando.



Gestiones del Intendente Ingram



En cuanto a la planificación a futuro, la secretaria recordó que el plan de adoquinado ya se encuentra presentado ante Vialidad Provincial, y que será necesaria la firma de un nuevo convenio para continuar sumando calles a esta modalidad.



Por otro lado, Sánchez se refirió al proyecto de pluviales para Trevelin. Recordó que inicialmente había sido presentado en Nación, donde incluso se había recibido un anticipo. Sin embargo, ese adelanto debió devolverse debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional respecto a la obra pública, lo que frenó la ejecución prevista. “Ese mismo proyecto lo volvimos a presentar en Provincia, donde ya contamos con la visita de técnicos del Ministerio de Infraestructura, quienes recorrieron la zona y evaluaron la problemática. La obra debió dividirse en dos etapas y seguimos gestionando el financiamiento para su concreción”, detalló la secretaria.



En ese sentido, valoró las gestiones permanentes del intendente Héctor Ingram, quien acompaña cada presentación y sigue de cerca los expedientes en la provincia y Nación. “Estamos convencidos de que la obra de pluviales debe ser prioritaria, porque cada vez que llueve la situación es crítica. Es un proyecto que supera los 100 millones de pesos por etapa, imposible de afrontar con recursos propios, por eso seguimos gestionando incansablemente”, explicó.



Finalmente, la funcionaria remarcó que, pese a las dificultades y a un escenario nacional de recortes en la obra pública, la Municipalidad de Trevelin mantiene su compromiso de avanzar con recursos propios, mientras gestiona financiamiento para concretar las obras estructurales que la comunidad necesita.

R.G.