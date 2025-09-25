Socios de la Cooperativa de El Maitén se adhieren al aporte voluntario para el servicio público de Bomberos

La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo “El Maitén” Ltda, y la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Maitén firmaron un convenio de colaboración.

Mediante autorizaciones, los asociados a la cooperativa permiten que la entidad recaude el aporte para el servicio público de bomberos de la localidad, el que será remitido de manera inmediata.

El aporte de los vecinos será voluntario y estará discriminado en la boleta de la cooperativa con la leyenda “aporte solidario a bomberos voluntarios”. Hasta el momento el 20 % de los vecinos adhirieron al aporte el que está respaldado por el artículo 35 de la Ley N°191 que habilita a las cooperativas concesionarias a incluir en las facturas aportes voluntarios de los usuarios a favor de entidades de bien público sin fines de lucro.

El monto del aporte fue acordado entre ambas instituciones y se fijó de la siguiente manera:

- Residenciales: El importe de 2 litros de GasOil de grado 3 de la estación de servicio local.

- Comerciantes: El importe de 3 litros de GasOil de grado 3 de la estación de servicio local.

- Industriales: El importe de 4 litros de GasOil de grado 3 de la estación de servicio local.

- Institucionales: El importe de 3 litros de GasOil de grado 3 de la estación de servicio local.

Sergio Guajardo, presidente de la Cooperativa de El Maitén, aseguró: “El convenio será para los asociados ágil, gratuito y transparente. Además, el asociado podrá en cualquier momento solicitar darse de baja o ser excluido de manera inmediata”. También aclara que la Cooperativa solo es intermediario para que la entidad bomberil pueda financiar el servicio y solo se retienen, en concepto de gastos administrativos, un importe del 5% acordados con la Asociación de Bomberos.

Por último Guajardo destacó el trabajo que los bomberos de la localidad prestan en la comunidad de manera voluntaria y desinteresada: "Por lo que el aporte de los vecinos es de suma necesidad para el sostenimiento del servicio de bomberos". En este sentido, también agradeció a los vecinos que colaboran en esta causa.

El convenio fue rubricado por el mismo Sergio Guajardo y Alfredo Luís Roa, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Maitén. El mismo será remitido para su protocolización por la Escribanía General de Gobierno dependiente del Ministerio de Gobierno y con la participación de la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios, la Federación de Cooperativas y la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut.

R.G.