Transporte Rolando el único cordillerano que pasó a los Cuartos de Final

Trasporte Rolando está a dos partidos de llegar a la Divisional de Honor. Tras haber logrado el primer puesto en su grupo, con una efectividad del 100%, ahora queda el próximo objetivo de llegar a lo más alto del Torneo Nacional de Futsal Masculino Copa de Oro Sur, segundo torneo en el escalafón de los organizados por la CAFS.

Claro que el llegar a lo más alto es poder alcanzar la final y de esta manera poder lograr una de las vacantes que se otorga para para participar en la divisional de Honor del próximo año, el mismo torneo donde jugará Transporte Wenú, quien recordemos terminó segundo en edición que se jugó en Esquel.

Transporte Rolando quien concluyó la fase clasificatoria como líder en la zona C, cerrará la jornada de hoy a las 22 horas cuando enfrente a Nueva Era de Rosario, quien terminó como escolta en el grupo B, partido que cierra la fase de Cuartos de Final de la Copa de Oro Sur que se juega en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

Rolando es el único de la región que sigue en carrera, remarcando que Tecka Futsal (con el empate ante Ushuaia por 3 a 3), Molinete, Mete Suela, Branca Futsal y San Patricio no pudieron pasar el corte clasificatorio.

Recordemos que mañana viernes se jugarán las semifinales, en tanto la definición de este campeonato está programa para la jornada del día sábado.

Los encuentros de Cuartos de Final son los siguientes:

16:00 hs: La Reserva (Caleta Olivia) vs. Poca Pila (Trelew)

18:00 hs: Inter (Comodoro Rivadavia) vs. Club Pescadores (Gualeguaychu)

20:00 hs: Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. American Club (Gobernador Gregores)

22:00 hs: Transporte Rolando (Esquel) vs. Nueva Era (Rosario).