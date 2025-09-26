Municipalidad de Esquel avanza con las obras en el Barrio Malvinas

La Municipalidad de Esquel sigue adelante con los trabajos de mantenimiento en el Barrio 96 Viviendas, destinados a mejorar la calidad de los espacios y servicios para los vecinos.

Desde la gestión municipal destacaron la importancia de mantener el barrio en condiciones óptimas, garantizando el cuidado de calles, áreas verdes y servicios públicos, en beneficio de la comunidad.

Estas tareas reflejan el compromiso del municipio con el bienestar de los vecinos y con la consolidación de barrios ordenados y funcionales.

R.G.