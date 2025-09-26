Municipalidad de Esquel avanza con las obras en el Barrio Malvinas

26 de Septiembre de 2025
La Municipalidad de Esquel sigue adelante con los trabajos de mantenimiento en el Barrio 96 Viviendas, destinados a mejorar la calidad de los espacios y servicios para los vecinos.
Desde la gestión municipal destacaron la importancia de mantener el barrio en condiciones óptimas, garantizando el cuidado de calles, áreas verdes y servicios públicos, en beneficio de la comunidad.
Estas tareas reflejan el compromiso del municipio con el bienestar de los vecinos y con la consolidación de barrios ordenados y funcionales.
