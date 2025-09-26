14°
Esquel, Argentina
Viernes 26 de Septiembre de 2025
26 de Septiembre de 2025
sociedad
Corte programado de energía en la zona rural de Esquel este viernes

La Cooperativa informó que este 26 de septiembre, de 9 a 12:30, se interrumpirá el suministro eléctrico en Alto Río Percey y Laguna La Z para trabajos de poda preventiva e instalación de un poste de media tensión.
La Cooperativa 16 de octubre anunció que este viernes 26 de septiembre se llevará adelante un corte programado en el servicio de energía eléctrica en sectores rurales de Esquel.

 

La interrupción está prevista entre las 9:00 y las 12:30 horas y afectará a los usuarios de la Ruta Alto Río Percey, desde Laguna La Z, así como a toda la población de Alto Río Percey.

 

El operativo tiene como finalidad la instalación de un poste de media tensión y la realización de tareas de poda preventiva para garantizar la seguridad y mejorar la calidad del servicio.

 

Desde la entidad solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias y pidieron disculpas por las molestias que esta medida pueda ocasionar.

 

 

