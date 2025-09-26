13°
Viernes 26 de Septiembre de 2025
26 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Atención Trevelin: hoy se realizará un corte de luz programado

La Cooperativa informó que de 12:30 a 13:15 horas serán afectados distintos sectores del pueblo del molino.
La Cooperativa 16 de Octubre informa que en el día de hoy se realizará un corte de energía eléctrica en  la localidad de Trevelin.

 


Se realizará un corte en el suministro eléctrico por realizar tareas de mantenimiento eléctrico en estación transformadora. 

 

De 12:30 a 13:15 Horas hoy viernes.

 

Entre Calles Roggero Oeste y General Güemes.
Entre Calles Rio Futaleufú y Rio Corintos. 

 

La Cooperativa pide disculpas por las molestias y advierte tomar las precauciones necesarias.

 

