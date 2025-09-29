Incendio vehicular: Un Fiat Uno sufrió daños en el motor

Un vehículo Fiat Uno resultó con serios daños en la zona del motor tras un incendio ocurrido en horas del mediodía en el Barrio Luján, cerca del edificio del Departamento Provincial de Aguas (DPA).

De acuerdo a la información oficial brindada por los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el siniestro fue reportado alrededor de las 11:50 de la mañana. Inmediatamente se despachó un móvil hacia el lugar, donde se trabajó en conjunto con efectivos de la Policía para sofocar las llamas.

El fuego afectó principalmente la parte delantera del vehículo, comprometiendo el motor y provocando pérdidas materiales de consideración.

O.P.