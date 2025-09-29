13°
29 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Incendio vehicular: Un Fiat Uno sufrió daños en el motor

Un Fiat Uno sufrió daños en el motor tras incendiarse este sábado. Bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara, aunque el rodado sufrió importantes daños materiales.
Un vehículo Fiat Uno resultó con serios daños en la zona del motor tras un incendio ocurrido en horas del mediodía en el Barrio Luján, cerca del edificio del Departamento Provincial de Aguas (DPA).

 

De acuerdo a la información oficial brindada por los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el siniestro fue reportado alrededor de las 11:50 de la mañana. Inmediatamente se despachó un móvil hacia el lugar, donde se trabajó en conjunto con efectivos de la Policía para sofocar las llamas.

 

 

El fuego afectó principalmente la parte delantera del vehículo, comprometiendo el motor y provocando pérdidas materiales de consideración.

 

 

 

O.P.

 

