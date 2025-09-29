13°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 29 de Septiembre de 2025
29 de Septiembre de 2025
Impactante accidente entre Lago Puelo y El Bolsón: Conductor dio positivo en alcoholemia

Un choque entre una camioneta Toyota y un Chevrolet Corsa en la ruta alternativa que une Lago Puelo con El Bolsón dejó un herido trasladado al Hospital de Esquel. El conductor del Corsa dio positivo en alcoholemia.
Escuchar esta nota

Un accidente vehicular ocurrido en horas de la mañana del domingo, en el camino vecinal que conecta Lago Puelo con El Bolsón, dejó como saldo un hombre hospitalizado y un conductor con resultado positivo en el test de alcoholemia.

 

Según informó la subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, el siniestro se produjo alrededor de las 8 de la mañana, cuando una camioneta Toyota, conducida por un hombre, y un Chevrolet Corsa con tres ocupantes masculinos colisionaron en la zona.

 

 

Un herido trasladado al hospital de Esquel

 

Como consecuencia del impacto, el ocupante que viajaba en el asiento trasero del Corsa resultó con golpes en la parte posterior del cuerpo y tuvo que ser trasladado al Hospital de Esquel para recibir atención médica. Posteriormente se confirmó que las lesiones no revestían gravedad.

 

Alcoholemia positiva

 

En el lugar se practicaron controles de alcoholemia a ambos conductores. El resultado fue positivo para el conductor del Chevrolet Corsa.

 

 

 

O.P

 

