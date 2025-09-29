Jardines Maternales Municipales: últimos días de inscripción

Daniela Otero, directora de Educación del municipio, recordó a las familias que “estos son los últimos días para inscribirse en las salitas de jardines maternales”.

Por su parte, Rosana Ledesma, coordinadora de Primera Infancia, remarcó la importancia de realizar la inscripción en tiempo y forma: “Si bien las inscripciones quedan abiertas durante todo el año, si las vacantes se cubren, después es muy difícil ingresar. Por eso es fundamental que se acerquen ahora, así pueden asegurar un lugar para sus hijos”.



Dónde y cómo inscribirse



Las familias interesadas deben retirar y completar una planilla de inscripción, que está disponible en las siguientes direcciones:

• Jardín Maternal N° 2403, ubicado calle Desalojo del 37 y Sarmiento.

• Jardín Maternal N° 2414, conocido como "Chispitas". Ubicado en la calle Pasteur Y Alsina.

Una vez completado el formulario, debe ser devuelto al mismo establecimiento.



Ledesma detalló que actualmente solo se ha cubierto aproximadamente el 50% de la matrícula esperada, una cifra baja en comparación con años anteriores. Esta disminución podría deberse a una baja en la natalidad, situación que se viene observando desde la pandemia.

Es de destacar que los jardines maternales ofrecen tres turnos para adaptarse a las distintas necesidades de las familias: en la mañana de 8:30 a 11:50 hs; en la tarde de 13:30 a 16:50 hs y el turno vespertino (solo en Jardín Chispitas) de 18:30 a 21:50 hs.

Aunque en años anteriores la cercanía al domicilio era un criterio determinante para asignar vacantes, hoy las autoridades priorizan que la familia se sienta cómoda y segura con el espacio educativo: “Tratamos de que la familia elija el jardín donde se sienta más cómoda. Si tenemos lugar, se lo brindamos, y si no, buscamos la manera de que puedan acceder a través del otro jardín”, explicó Ledesma.

Finalmente, ambas funcionarias destacaron que realizar la inscripción con anticipación facilita la organización del ciclo lectivo 2026, incluyendo entrevistas, adaptación y planificación pedagógica.

R.G.