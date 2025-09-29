La delegación chubutense ya está en Mar del Plata

Muchos no conocen Mar del Plata y esa es la gran victoria que genera el deporte. El conocer lugares, meterse al mar, hacerse de amigos, el estar comprometido con una causa, ser solidarios y tener amor por la tierra y los colores.

En la mañana de hoy ya llegaron a Mar del Plata los deportistas chubutenses quienes ya están instalados en dos hoteles de la “ciudad feliz” para participar, a partir de mañana, en una nueva edición los Juegos Nacionales Evita.

Hay que tener en cuenta que este es un programa que “baja desde Nación” y que tiene desde hace muchos años ese sentido social que hasta hoy nadie lo pudo enterrar.

A pesar de ello, desde Nación no se “bajó” ni un peso para el desarrollo de estos juegos y todos los gastos que demandaron la instancia local, zonal, provincial y toda la movida hacia Mar del Plata, incluido transporte, alojamiento y comida, casi en un 100% fue solventado por la provincia de Chubut.

Es el deporte social y federal por excelencia. Con valores que tienen que ver con lo solidario y con el bienestar.

La delegación provincial ya está en Mar del Plata y algunos de los cordilleranos que tomarán parte de esta fiesta son:

De la localidad de El Maitén: Nazareno Sequeira (futbol), Aymin Gallardo (atletismo), Gabriel Jaramillo (atletismo) y Bautista Álvarez (atletismo).

De la localidad de Trevelin: ​Valentino Ibarra (Triatlón), ​Aluminé Muñoz (Triatlón), ​Stephanie Sobieraj (Judo), ​Ian Green (BMX Freestyle), ​Lautaro Zahana (Natación), ​David Jaramillo (Ciclismo), ​Ian Rabe Underwood (Atletismo), ​Roma Addesso Fernández y Luna Calo Aguilar (Rugby Femenino).

Pro su parte de Esquel, integran la delegación provincial: Mariano Aburto (skate), Marcelo Jesús Lagos Tacuman (boxeo), Yair Melin (natación), Thiago Valentín Cabrera (ciclismo), Isabella Toppazini Gibbon (tiro con arco), Olivia Conesa (atletismo) y Nara St Fort Laurent (atletismo).