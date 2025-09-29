12°
Esquel, Argentina
Lunes 29 de Septiembre de 2025
29 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La delegación chubutense ya está en Mar del Plata

Cerca de 400 deportistas dejarán todo por la camiseta de Chubut
Escuchar esta nota

 

Muchos no conocen Mar del Plata y esa es la gran victoria que genera el deporte. El conocer lugares, meterse al mar, hacerse de amigos, el estar comprometido con una causa, ser solidarios y tener amor por la tierra y los colores.

 

En la mañana de hoy ya llegaron a Mar del Plata los deportistas chubutenses quienes ya están instalados en dos hoteles de la “ciudad feliz” para participar, a partir de mañana, en una nueva edición los Juegos Nacionales Evita.

 

Hay que tener en cuenta que este es un programa que “baja desde Nación” y que tiene desde hace muchos años ese sentido social que hasta hoy nadie lo pudo enterrar.

 

A pesar de ello, desde Nación no se “bajó” ni un peso para el desarrollo de estos juegos y todos los gastos que demandaron la instancia local, zonal, provincial y toda la movida hacia Mar del Plata, incluido transporte, alojamiento y comida, casi en un 100% fue solventado por la provincia de Chubut.

 

Es el deporte social y federal por excelencia. Con valores que tienen que ver con lo solidario y con el bienestar.

 

 

La delegación provincial ya está en Mar del Plata y algunos de los cordilleranos que tomarán parte de esta fiesta son:

 

De la localidad de El Maitén: Nazareno Sequeira (futbol), Aymin Gallardo (atletismo), Gabriel Jaramillo (atletismo) y Bautista Álvarez (atletismo).

 

De la localidad de Trevelin: ​Valentino Ibarra (Triatlón), ​Aluminé Muñoz (Triatlón), ​Stephanie Sobieraj (Judo), ​Ian Green (BMX Freestyle), ​Lautaro Zahana (Natación), ​David Jaramillo (Ciclismo), ​Ian Rabe Underwood (Atletismo), ​Roma Addesso Fernández y Luna Calo Aguilar (Rugby Femenino).

 

Pro su parte de Esquel, integran la delegación provincial: Mariano Aburto (skate), Marcelo Jesús Lagos Tacuman (boxeo), Yair Melin (natación), Thiago Valentín Cabrera (ciclismo), Isabella Toppazini Gibbon (tiro con arco), Olivia Conesa (atletismo) y Nara St Fort Laurent (atletismo).

 

