Turismo sustentable: Chubut inauguró la nueva temporada de pingüinos en Cabo Dos Bahías

Este fin de semana, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres dejó inaugurada la temporada de pingüinos de Magallanes 2025-2026 en el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías.

El evento fue encabezado por la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, junto a la intendente de Camarones, Claudia Loyola, y el intendente del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), Juan Duro, con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, guardafaunas y representantes del sector turístico privado de la región.

Durante la ceremonia, las autoridades remarcaron el compromiso del Gobierno del Chubut, bajo la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, de poner en valor las Áreas Naturales Protegidas como patrimonio ambiental, turístico y cultural de la provincia.

Un área en crecimiento y con nuevos servicios

Este año, Cabo Dos Bahías incorpora importantes mejoras en infraestructura y operatividad. En primer lugar, la cartera turística junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología realizaron la instalación de un sistema fotovoltaico que abastece a la infraestructura operativa, mejorando la calidad de vida de los guardafaunas y brindando servicio a los visitantes.

Además, se fortalece el cuerpo de guardafaunas con la incorporación de cuatro nuevos agentes para el Parque Provincial Patagonia Azul y la asignación de dos vehículos gracias a la cooperación con la Fundación Rewilding.

Los guardafaunas también recibieron capacitación en programas de formación en gestión de Áreas Marinas Protegidas, acceso a la información y monitoreo específico de especies como la mara.

Por último, se destacaron los avances en nuevos proyectos, como las obras de acondicionamiento y refacción que forman parte del Plan Integral de reformas destinadas a las Áreas Naturales Protegidas de toda la provincia.

Las autoridades remarcaron que estas acciones consolidan al ANP Cabo Dos Bahías como puerta de entrada al Parque Provincial Patagonia Azul y al Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, integrando esfuerzos del Gobierno provincial, la Administración de Parques Nacionales, organizaciones civiles y la comunidad de Camarones.

Un destino estratégico en la Ruta Azul

A tan solo 29 km de Camarones, Cabo Dos Bahías se proyecta como un punto clave de la Ruta Azul, el corredor turístico que recorre la costa atlántica chubutense e integra atractivos de jerarquía internacional como Punta Tombo, Punta Marqués, la Península Valdés y las áreas protegidas del Parque Patagonia Azul.

Durante el último año, más de 8.000 visitantes disfrutaron de la experiencia de caminar por su pasarela de 470 metros, que permite contemplar la colonia de pingüinos de Magallanes, lobos marinos y aves costeras sin perturbar el equilibrio natural.

Con esta apertura de temporada, Chubut reafirma su compromiso con la conservación ambiental, la inclusión y el turismo sustentable, invitando a locales y visitantes a vivir la experiencia única de la costa patagónica y sus pingüinos en libertad.



