Martes 30 de Septiembre de 2025
29 de Septiembre de 2025
"El apoyo fue fundamental": la carta de agradecimiento del INTA a Red43 y la sociedad

La entidad celebró la marcha atrás con las medidas que ponían en riesgo su autonomía y territorialidad, y afirmó que la crisis es una "oportunidad para fortalecer los lazos" con los actores productivos.
Trelew, Chubut - 24 de septiembre de 2025

Estimado equipo de Red43

De mi mayor consideración.

En nombre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y especialmente de quienes formamos parte del Centro Regional Patagonia Sur, me dirijo a usted con profunda gratitud.

Celebramos la reciente derogación del decreto 462/2025 que retrotrae la situación de nuestra institución, dando marcha atrás con medidas que generaban gran incertidumbre. Esta noticia, que renueva nuestros ánimos y nos devuelve cierta tranquilidad, no habría sido posible sin las innumerables gestiones y el masivo apoyo recibido.

Por eso queremos hacer explícito nuestro agradecimiento a cada una de las personas, instituciones, organizaciones y medios de comunicación que se unieron en la defensa del INTA. Este respaldo colectivo ha sido fundamental y evidencia el profundo arraigo y la valoración que la sociedad tiene por nuestra institución, pionera en la investigación y extensión agraria en el país. Las voces de apoyo se multiplicaron a lo largo y ancho del país, desde asociaciones de productores, consejos asesores locales y regionales, hasta autoridades provinciales y municipales. Cada manifestación, ya sea de una cooperativa, una universidad, una radio, un colegio profesional o un legislador, fue crucial para defender la gobernanza colegiada, la autonomía y la territorialidad que caracterizan al INTA y que estaban en riesgo.

El INTA, desde su creación en 1956, ha sido un motor para el desarrollo, la tecnificación y el mejoramiento de la vida rural en Argentina. El compromiso y acompañamiento que nos han demostrado reafirman la importancia del trabajo colaborativo para el avance de innovaciones tecnológicas y el fortalecimiento de cada rincón productivo de nuestra nación.

Recibimos las múltiples manifestaciones de apoyo con profundo agradecimiento y con una sincera vocación de fortalecimiento de nuestro accionar. Somos autocríticos, queremos tener una agenda cada vez mejor conectada con las necesidades de nuestra región, de su sistema productivo y de los productores, y queremos mejorar nuestros procesos. Para eso necesitamos más y mejor participación de los múltiples actores territoriales, por lo que esperamos que esta crisis se constituya en una oportunidad para fortalecer los lazos y las vinculaciones. Aprovecho la oportunidad para retransmitir también el agradecimiento del Director Nacional del INTA, Dr. Ariel PEREDA. Una vez más, gracias por su firme compromiso.

 

