Finaliza la investigación sobre el viaje de promoción turística a México

El representante municipal, Matías Taccetta, informó que la denuncia relacionada con el viaje de promoción turística a la Ciudad de México ha sido archivada. La decisión se tomó luego de que se solicitara información a Migraciones, confirmando que el viaje realizado en marzo fue de carácter laboral, enfocado en la promoción de la inversión turística y la difusión de los beneficios impositivos que ofrece la ciudad.

Taccetta enfatizó que el objetivo de la visita fue "promocionar, para que conozcan los inversores de qué estábamos hablando," buscando atraer capital para el crecimiento de Esquel.

El funcionario señaló que la búsqueda de inversiones es una función inherente a la gestión municipal, y que estas acciones son parte del plan de gestión presentado a la comunidad durante la campaña.

El Municipio continúa con las gestiones para concretar las inversiones. Taccetta mencionó que ya se han comprado algunas hectáreas en la ciudad y que hay más interesados que esperan presentar su "máster plan a la comunidad" antes de avanzar.

Además de la promoción turística, el Ejecutivo está enfocado en impulsar el desarrollo industrial. Taccetta confirmó que el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza de promoción a la inversión dentro del Parque Industrial.

"Le dimos prioridad a la gente de acá que quiere invertir en el parque industrial, como beneficios similares a la inversión turística," explicó. El objetivo es que, tras realizar la obra del parque industrial en el primer año de gestión (luego de 14 años de anuncios), las empresas locales puedan instalarse en el segundo año.



T.B