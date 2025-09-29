El domingo 1 de febrero se correrá la Ruta de los Valles

Ya está la fecha. Hay que agendarla. El domingo 1 de febrero se correrá en Futaleufú una de las competencias de Mountain Bike de mayor exigencia en la región.

Es que todos (y todas) quieren saber cual es la fecha exacta para preparar un viaje inolvidable. Y en las ultimas horas la Unidad de Deportes y Recreación de Futaleufú confirmaron la fecha del domingo 1 de febrero para la Ruta de los Valles, para la gran fiesta del mountain bike.

Se sabe que habrá muchas sorpresas, pero desde el mismo Municipio no adelantaron nada por ahora dejando todo en suspenso.

Hasta el momento nada se informó sobre las categorías, el recorrido y los costos de inscripciones.

Recordemos que, en la pasada edición, que se corrió el 26 de enero el podio en la clasificación general de Elite fue netamente argentino con la victoria de Enzo Martín Gariglio (Maquinchao), seguido por Ignacio Freeman Crespo (Esquel) y Javier Muñoz (Trevelin) quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Por el lado de las mujeres, recordemos que la victoria fue para Nathalia Delgado, superando a Carla Bassani y Jéssica Herpsomer, completando el podio netamente argentino.

El mejor chileno clasificado, en la categoría de Elite, ha sido José Luis Rodríguez, quien llegó en la sexta posición.

En lo que respecta al Desafío Total, la victoria había quedado para Agustín García Jurjo, de Bariloche, seguido por Luciano Crettón y Alexis Jacobsen.

Por su parte, Romina Milla de Trelew, fue la ganadora en esta categoría, pero de mujeres, superando a Ivana Romina Jaramillo (Trevelin) y Cecilia Baztan, de Rada Tilly.

Los chilenos si fueron fuertes en la categoría Promocional, donde Juan Ortega fue el ganador superando a Gerardo Alex Monsalve Becerra, quien terminó como escolta.

Claro que en la rama femenina, en la categoría Promocional, la victoria había quedado para María Florencia Devetak.

Hay que tener en cuenta que la fiesta del mountain bike arranca el día anterior con la Mini Ruta de los Valles, donde también muchos argentinos cruzan la frontera para ser parte de eta fiesta.