Trevelin será sede del 2° Torneo Provincial de Natación

Este sábado 4 de octubre, el Natatorio Municipal de Trevelin será la sede del 2° Torneo Provincial de Natación para Infantiles Promocionales, un evento que reunirá a cerca de 150 jóvenes nadadores de entre 7 y 13 años. Así lo confirmó Diego Panelo, Coordinador del Natatorio, en un diálogo con RED43.

Según explicó Panelo, la Federación de Natación de Chubut (FENACH) decidió retomar este año los torneos provinciales para estas categorías. El primero se realizó en Rawson y Trevelin se sumó para ser anfitrión de esta, la segunda fecha.

La competencia se desarrollará en dos jornadas: una por la mañana, de 8:00 a 13:00 horas, y otra por la tarde, de 15:00 a 20:00 horas. El programa incluirá pruebas de 25, 50 y 100 metros, así como relevos en la jornada vespertina.

Panelo destacó que este tipo de torneos son cruciales para que los más chicos adquieran experiencia en competencias y se familiaricen con el ambiente de los eventos fiscalizados por la FENACH, preparándolos para futuras participaciones en categorías federadas. El torneo contará con mesa de control y árbitros para garantizar el correcto desarrollo de todas las pruebas.

E.B.W.