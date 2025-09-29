Rige el Alerta Amarillo por vientos en zonas de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut emitió un Alerta Amarilla por vientos intensos, vigente para mañana, martes 30 de septiembre de 2025, que afectará a varias zonas del sur y la costa de la provincia.

El nivel de alerta Amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, aunque con riesgo limitado.

Las áreas de la provincia que se encuentran bajo el Alerta Amarilla son:

Río Senguer

Sarmiento

Escalante

Sudoeste de Florentino Ameghino

Ante cualquier emergencia o necesidad de ayuda, la Subsecretaría de Protección Ciudadana solicita comunicarse al númeroT.B