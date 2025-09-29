12°
Esquel, Argentina
Martes 30 de Septiembre de 2025
29 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Rige el Alerta Amarillo por vientos en zonas de Chubut

El aviso por vientos fuertes está vigente para el martes 30 de septiembre. La Subsecretaría de Protección Ciudadana recomienda contactar al 0800 - 666 - 2447 en caso de necesitar ayuda.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut emitió un Alerta Amarilla por vientos intensos, vigente para mañana, martes 30 de septiembre de 2025, que afectará a varias zonas del sur y la costa de la provincia.

 

El nivel de alerta Amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, aunque con riesgo limitado.

 

Las áreas de la provincia que se encuentran bajo el Alerta Amarilla son:

 

  • Río Senguer

     

  • Sarmiento

     

  • Escalante

     

  • Sudoeste de Florentino Ameghino

     



Ante cualquier emergencia o necesidad de ayuda, la Subsecretaría de Protección Ciudadana solicita comunicarse al número 0800 - 666 - 2447.

T.B

 

 

