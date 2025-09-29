De Esquel a un festival internacional: el cineasta Ladislao Gigli La Manna compite en el 7SIFF

Dos jóvenes de Esquel están dejando su marca en el cine internacional, desafiando las reglas de la producción audiovisual.



El cineasta Ladislao Gigli La Manna y Tomás Reyes Fernández (otro joven local) fueron seleccionados para participar en un prestigioso festival internacional con una propuesta única: cine de tan solo siete segundos.

La producción de Gigli La Manna se llama "La próxima, A PATA" y fue elegida entre más de 1.260 proyectos enviados desde todo el mundo.

Ladislao Gigli La Manna explicó a en una entrevista exclusiva a Red43 que el festival plantea una propuesta "interesante" al limitar las producciones a siete segundos (con una extensión máxima permitida de 13 segundos).

"13 segundos no es nada," señaló el cineasta, destacando que el formato obliga a crear proyectos únicos, ya que "lo que grabás para ese festival después es para ahí o para ningún otro lado". Haber quedado entre los seleccionados es un gran logro: "Haber podido quedar, que mandaron más de 1.260 proyectos, era difícil quedar. Y haber quedado para nosotros está buenísimo".

Gigli La Manna, quien también es productor de cine publicitario, reflexionó sobre el crecimiento del sector audiovisual, impulsado por el acceso a la tecnología, ya que "todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo".

El joven cineasta elogió el trabajo de referentes locales como Matías Carelli ("El Señor Blanc") y comentó sobre su propio camino: "Tengo la suerte de estar siempre un poco en movimiento, desde hace ya un par de años casi sin parar." Además de su productora, anunció que actualmente se encuentra participando en un mercado de cine internacional en Madrid, con nuevos proyectos propios en desarrollo.

El cortometraje "La próxima, A PATA" estará disponible para el público y para ser votado en la plataforma Flixxo desde el 5 al 11 de octubre.





T.B