Esquel, más conectada: confirman la obra vial en Ameghino, Ruta 632 y la 40

La Municipalidad de Esquel confirmó el inminente inicio de dos obras viales consideradas clave para la conectividad y el desarrollo turístico de la región. El representante municipal, Matías Taccetta, informó que la provincia de Chubut asumirá el costo y dará inicio al mantenimiento de la Ruta Provincial N° 632 y la Ruta Nacional N° 40.

Estas obras forman parte de la compensación de deudas de la provincia, provenientes del fondo fiduciario, a cambio de la ejecución de infraestructura.

La primera obra confirmada es la recuperación de la Ruta Provincial N° 632, que beneficiará a Esquel, Trevelin y Tecka. El tramo a intervenir va desde la Estancia La Paulina (por Ruta 40) hasta el cruce con la Ruta 259, y toda la 259 hasta las Cinco Esquinas en Trevelin.

Taccetta destacó que esta inversión incluirá la Avenida Ameghino de Esquel, una "arteria importante de nuestra ciudad" que se encuentra muy deteriorada. Si bien la obra fue licitada hace tres años, el compromiso del gobernador y el gobierno provincial permitirá su inicio, con un plazo de ejecución de cinco años.

El segundo anuncio es la apertura de sobres para el mantenimiento de la Ruta Nacional N° 40, específicamente un tramo de aproximadamente 40 kilómetros en Tamarisco.

Taccetta enfatizó la urgencia de esta obra, señalando que la ruta en esa zona ha "desaparecido del mapa" y es sumamente peligrosa.



La reparación de la Ruta 40 es fundamental para el posicionamiento turístico de Esquel, ya que actualmente "la gente de Comodoro no quiere venir porque la 40 no está en condiciones y es la vía de acceso para nuestra ciudad".

Ambas obras, según Taccetta, son vitales para la conectividad, la seguridad vial y el crecimiento del turismo en la ciudad y la Comarca.



T.B