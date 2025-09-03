Escuela Politécnica: Inician los trabajos para la colocación de reductores de velocidad

La medida surge a raíz de los reclamos de padres y tutores, quienes observaban con inquietud la alta velocidad de los vehículos que transitan por la zona, especialmente en horarios de entrada y salida. La falta de respeto por la prioridad de paso de los peatones, sumada a la velocidad excesiva en las esquinas, representaba un riesgo constante para los alumnos.

La colocación de estos reductores en Avenida Alvear casi Owen Jones, busca obligar a los conductores a disminuir la marcha, lo que reduce drásticamente el riesgo de atropellos. Además, una menor velocidad permite a los conductores tener más tiempo para reaccionar ante imprevistos, y en caso de accidente, la fuerza del impacto es considerablemente menor, lo que puede salvar vidas.

E.B.W.