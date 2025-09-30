13°
30 de Septiembre de 2025
Soda Stereo agotó las entradas de su regreso y suma nuevas fechas

El regreso de Gustavo Cerati (en forma virtual, ya que murió en septiembre de 2014), Charly Alberti y Zeta Bosio fue validado por los espectadores que agotaron la primera función.
Tras agotar las entradas para la función del 21 de marzo en menos de 1 hora, Soda Stereo confirmó una nueva fecha en el Movistar Arena.

 

La banda que marcó generaciones y transformó la historia del rock en español, sigue rompiendo barreras y convocando multitudes.

 

La idea de volver a ver a Gustavo Cerati (en forma virtual, ya que murió en septiembre de 2014), Charly Alberti y Zeta Bosio fue validada por un sinfín de espectadores que agotaron la primera función.

 

Soda Stereo: cuándo es la nueva función y cuánto cuestan las entradas
La nueva función de Soda Stereo, con su espectáculo "Ecos" será el 22 de marzo, también en el Movistar Arena.

 

El precio de las entradas comienza en $ 60.000, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés.

 

La campaña de difusión de este nuevo espectáculo incluyó pistas esparcidas en posteos web, carteles en la vía pública sin detalles más que los nombres de los tres integrantes.

 

