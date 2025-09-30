Más de 100 atletas ya están anotados en el Frontera Trail

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Cuando todos tiran para un mismo lado con objetivos bien claros y marcados, nada puede salir mal. El turismo deportivo es una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos y Carrenleufú es un lugar que vale la pena visitar.

En ese lugar se puede practicar deporte de aventura, en ese lugar se puede descansar y disfrutar de la naturaleza.

A poco más de 100 kilómetros de Esquel y pegado (hermanamente pegado) a la localidad chilena de Palena, emerge Carrenleufú. Un lugar encantador, lleno de vida y aire puro.

Allí se correrá una carrera de montaña, una carrera que permitirá conocer el lugar desde lugares altos, ideal para sacar fotos, para filmar el lugar… y seguir corriendo hacia la meta.

Más de 100 atletas ya están anotadas para la segunda edición de Frontera Trail, competencia organizada por la Comuna Rural de Carrenleufú, a través del área de turismo y apoyado tanto por la Agencia Chubut Deportes y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia Chubut:

Dicha carrera se llevará a cabo el domingo 19 de octubre (Día de la Madre) y es un muy lindo fin de semana para pasar en familia en un lugar encantador.

La carrera tiene dos distancias y costos de inscripción por demás bajos Se puede correr en 5 o en 12 km y el valor para cualquiera de las dos distancias es de apenas 20 mil pesos.

Hasta el momento hay anotados 106 atletas para la segunda edición, pero se calcula que llevarán a los 200 corredores quieren incursionarán a un paraíso que es la zona cordillerana.

Hay que tener en cuenta que una decena de alojamientos, de distintos niveles, ofrecen descuentos importantes para ese fin de semana. Descuentos que van desde el 10% hasta el 20% según la cantidad de días que se alojen los corredores y sus familiares para pasar un fin de semana increíble.

Claro que además de correr la segunda edición del Frontera Trail, se podrá realizar ese fin de semana actividades como rafting por las increíbles aguas del lugar, trekking con diversos senderos para conocer lugares de película y adentrarse a un turismo netamente rural con la posibilidad de conocer distintos establecimientos, conocer sus actividades bien camperas y poder degustar algunas de sus preparaciones.

Por ello, el deporte es la excusa y para Carrenleufú será un fin de semana ideal apuntando el turismo deportivo, esa fábrica, sin chimenea, que genera recursos.

LAS INSCRIPCIONES

Las inscripciones para participar de la segunda edición de Frontera Trail tienen la particularidad que el valor es el mismo para cualquiera de las dos distancias, es decir 20 mil pesos en cualquiera de las dos.

Se informó desde la Comuna Rural que, en la distancia de los 12 km, habrá premios en dinero en efectivo para los tres primeros en cada una de las categorías (tanto en varones como en mujeres).

Y las inscripciones se podrán realizar a través de este link: INSCRIPCION FRONTERA TRAIL