Martes 30 de Septiembre de 2025
30 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Gualjaina destino destacado en FIT

En la cuarta y última jornada de la Feria Internacional del Turismo, realizada en la Sociedad Rural Argentina, la localidad de Gualjaina se ha destacado como destino.
En la cuarta y última jornada de la Feria Internacional del Turismo, realizada en la Sociedad Rural Argentina, la localidad de Gualjaina se ha destacado como destino.

 


Cabe destacar que además de ser mencionada en FAD como uno de los Destinos Emergentes a nivel nacional, también recibió por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación por el Programa Bases de Municipios Turísticos Sostenibles.

 


En el ámbito de la Feria se brindó amplia información sobre Gualjaina y sus productos turísticos, Piedra Parada, Viñedos y también la oferta de servicios.

 


Una charla abierta con atención de prestadores y profesionales de la actividad turística a cargo del Coordinador de Turismo y Cultura fue recibía con muy buen nivel de resultado en el cierre de este trascendental evento.

 

