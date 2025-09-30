La Plaza del Cielo se renueva: avanzan las obras con nuevo mobiliario y pérgolas

La Municipalidad de Esquel continúa con los trabajos de puesta en valor de la Plaza del Cielo, un espacio emblemático de la ciudad que actualmente se encuentra en plena etapa de renovación.

En las últimas horas, se avanzó con la colocación de nuevo mobiliario y la instalación de pérgolas, mientras que en las próximas semanas se incorporará un moderno sistema de iluminación, riego y juegos para el disfrute de las familias.

La obra forma parte del proyecto original de la Plaza del Cielo, diseñado hace varios años por el vecino Néstor Camino y retomado por la actual gestión municipal a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, en conjunto con la secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

Desde el municipio se destacó que la inversión realizada permite avanzar en la mejora integral de un espacio muy valorado y utilizado por los vecinos, consolidando así un nuevo punto de encuentro y recreación en la ciudad.



T.B