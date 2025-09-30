11°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
30 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Se mantiene vigente el alerta por vientos para la zona sur de Chubut.

Las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h durante la tarde del 1 de octubre, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y comunicarse con Protección Ciudadana en caso de emergencia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta naranja por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la tarde del 1 de octubre.

 

Las zonas serán afectadas por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.

 

Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Madrugada de fuego: Incendio arrasó con gran parte de una vivienda
2
 Acusado de narco en EE.UU. se crió en Chubut y le transfirió 200 mil dólares a Espert en 2019
3
 Mataron a un joven en El Bolsón: Dos personas fueron detenidas por el homicidio
4
 QEPD Noemi Victoria Toulon
5
 Reunión de Next en el Concejo: "Salimos con un trago amargo”
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -