Se mantiene vigente el alerta por vientos para la zona sur de Chubut.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta naranja por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la tarde del 1 de octubre.

Las zonas serán afectadas por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.





Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.



T.B