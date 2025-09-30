Cumbre interprovincial en Madryn: Gobernadores buscan una agenda de crecimiento para el interior

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la segunda reunión nacional de la coalición Provincias Unidas, que se desarrolló este martes 30 de septiembre en la ciudad de Puerto Madryn.

Participaron del encuentro los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), en el marco de la presentación de la agenda productiva y de desarrollo que impulsa el espacio.

La agenda oficial comenzó a las 10 horas con la visita de los gobernadores a la planta de aluminio de la empresa Aluar. A las 11:30 se realizó el acto central de Provincias Unidas en el Hotel Rayentray, seguido de una conferencia de prensa con transmisión en vivo. Finalmente, a las 12:30, los mandatarios compartieron una reunión privada.

Junto a los gobernadores estuvieron presentes la diputada nacional Ana Clara Romero; el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna; el dirigente y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; legisladores nacionales del frente Provincias Unidas; funcionarios y ministros del gabinete provincial; autoridades municipales, intendentes y jefes comunales de toda la provincia.

“Las provincias nos sabemos defender”

En su discurso, Torres remarcó: “Estoy convencido de que los pueblos que no tienen memoria están destinados al fracaso, y Chubut es un pueblo que tiene memoria. Estos son los gobernadores que me contactaron para que nos pusiéramos a trabajar unidos, espalda con espalda, demostrando que gobierne quien gobierne a nivel nacional, las provincias nos sabemos defender y ahí no hay partidismos, egos ni mezquindades”.

El mandatario provincial cuestionó además “el centralismo porteño y los fanatismos que no hicieron otra cosa que destruir a la República Argentina” y llamó a “tener el coraje de sentarse con quien piensa distinto para ponerse de acuerdo, en lugar de agredir o decir pavadas en redes sociales”.

“Una oportunidad histórica”

Torres advirtió que “es indignante que, con gobiernos kirchneristas o con este Gobierno Nacional, siempre ganen los mismos de siempre: un puñado de empresarios prebendarios que no tienen Patria. Tenemos una oportunidad histórica, y para eso hay que dar la cara y animarse, como lo hacemos las provincias al denunciar lo que otros callan, como por ejemplo el vaciamiento de YPF”.

También aseguró: “Defender los intereses de la Nación no depende de si uno es justicialista, radical, del PRO o vecinalista. En Chubut, después de la peor crisis educativa de nuestra historia, no asumimos tirando piedras ni quejándonos de la herencia recibida: convocamos a todos y todos vinieron. Así pusimos un punto final a la mayor crisis educativa de la provincia, y lo mismo se puede hacer a nivel nacional”.

“Una mirada sectorial”

El Gobernador planteó que “tenemos que entender el por qué y para qué de Provincias Unidas: hace 200 años que la Argentina discute entre unitarios y federales, pero en la realidad las asimetrías sociales y económicas son cada vez más profundas. El centralismo y la voracidad recaudatoria del Estado nacional ponen el pie sobre la producción y el trabajo de las provincias”.

Recalcó además que “la Argentina no puede crecer solo con ajuste: necesitamos crecimiento. Y va a crecer mirando hacia el interior, no hacia el Obelisco”.

“Las banderas del federalismo”

En el cierre, Torres fue contundente: “Los pueblos del interior producen divisas con esfuerzo y sacrificio, y están cansados de que esas riquezas se dilapiden en Buenos Aires. Con las diferencias culturales y productivas que tenemos, hoy estas provincias estamos unidas, espalda con espalda, para dar una pelea que parecía imposible: romper la polarización. Y lo vamos a hacer levantando las banderas del trabajo, la producción y el federalismo”.

“Las únicas fuerzas que nos van a sacar adelante son las del trabajo, la industria y el esfuerzo de cada argentino del norte, del centro y del sur del país”, concluyó.



