Martes de viento y frío: el clima en Esquel con máxima de 10°C

Se esperan ráfagas de más de 60 km/h y cielo cubierto durante la mayor parte del día. La temperatura mínima se registrará en la madrugada con solo 4°C.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para mañana, lunes 30 de septiembre, en Esquel, indica una jornada de bajas temperaturas y vientos intensos, con predominio de cielo cubierto.

 

La temperatura máxima esperada para el día alcanzará solo los 10 °C, mientras que las mínimas se registrarán en la madrugada con 4 °C.

 

El viento será un factor clave, con dirección predominante del Noroeste (NO) y Oeste (O). Las ráfagas más fuertes se esperan alrededor del mediodía y la tarde, alcanzando hasta 57 km/h y 66 km/h.

 

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en nivel Bajo a lo largo del día.

T.B

 

