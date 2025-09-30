Martes de viento y frío: el clima en Esquel con máxima de 10°C

El pronóstico del tiempo para mañana, lunes 30 de septiembre, en Esquel, indica una jornada de bajas temperaturas y vientos intensos, con predominio de cielo cubierto.

La temperatura máxima esperada para el día alcanzará solo los 10 °C, mientras que las mínimas se registrarán en la madrugada con 4 °C.

El viento será un factor clave, con dirección predominante del Noroeste (NO) y Oeste (O). Las ráfagas más fuertes se esperan alrededor del mediodía y la tarde, alcanzando hasta 57 km/h y 66 km/h.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en nivel Bajo a lo largo del día.



T.B